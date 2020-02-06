Скачать
Четверг, 06.02.2020
Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
6 февраля - приметы и обряды в День Ксении
6 февраля - приметы и обряды в День Ксении

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск взрывных шаров

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск взрывных шаров
09:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по позициям членов группировки ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба израильских военных в Twitter.

Отмечается, что данное действие принято в ответ на запущенные горящие шары и два минометных снаряда из сектора Газы.

"В ответ на минометный и взрывные воздушные шары, выпущенные из Газы по Израилю в течение последнего дня, наши ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям Хамаса в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа.

Авиация Израиля ударила по сектору Газа

Напомним, в пятницу, 31 января, израильская армия заявила, что утром по территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, воздушные шары со взрывчаткой и был открыт снайперский огонь. Авиация Израиля "в ответ на обстрелы нанесла удары по позициям экстремистов" в секторе Газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, ЦАХАЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
02 Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
03 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
04 В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)
05 Новоназначенный посол Украины встретился с президентом Хорватии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия коронавируса: за сутки погибли 73 человека, зараженных больше 28 тысяч
Коронавирус: зараженных больше 28 тысяч
Ситуация на дорогах Украины: где снегопад и гололед осложнили проезд
Снегопад и гололед: что происходит на дорогах Украины
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Демократы прокомментировали оправдание Трампа
Суперлуние 9 февраля 2020 будет или нет?
Суперлуние 9 февраля 2020 будет или нет?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь