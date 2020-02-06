Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск взрывных шаров

Новости мира:Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по позициям членов группировки ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба израильских военных в Twitter.

Отмечается, что данное действие принято в ответ на запущенные горящие шары и два минометных снаряда из сектора Газы.

"В ответ на минометный и взрывные воздушные шары, выпущенные из Газы по Израилю в течение последнего дня, наши ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям Хамаса в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным", - говорится в сообщении.

In response to mortars and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza. We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) February 6, 2020

Напомним, днем ранее ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа.

Напомним, в пятницу, 31 января, израильская армия заявила, что утром по территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, воздушные шары со взрывчаткой и был открыт снайперский огонь. Авиация Израиля "в ответ на обстрелы нанесла удары по позициям экстремистов" в секторе Газа.