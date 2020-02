Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск взрывных шаров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по позициям членов группировки ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба израильских военных в Twitter.

Отмечается, что данное действие принято в ответ на запущенные горящие шары и два минометных снаряда из сектора Газы.

"В ответ на минометный и взрывные воздушные шары, выпущенные из Газы по Израилю в течение последнего дня, наши ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям Хамаса в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным", - говорится в сообщении.

In response to mortars and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.

We hold Hamas responsible.

— Israel Defense Forces (@IDF) February 6, 2020