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В Сирии едва не сбили пассажирский самолет, РФ обвинила Израиль

В Сирии едва не сбили пассажирский самолет, РФ обвинила Израиль
12:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Пассажирский лайнер Airbus-320 сообщением Тегеран-Дамаск, на борту которого находились 172 человека, едва не попал под огонь зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков выступил с обвинениями в адрес Израиля после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

По словам представителя Минобороны РФ, пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран - Дамаск, заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта.

Самолет был выведен из зоны поражения сирийской системы ПВО, рассказал Конашенков. Лайнер совершил экстренную посадку на российской авиабазе "Хмеймим".

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Конашенков обвинил Израиль в том, что он проводит военные операции в воздухе, используя для прикрытия или блокировки действий сирийских ПВО гражданские самолеты.

Конашенков сказал, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 без захода в воздушное пространство страны выпустили восемь ракет "воздух-земля", сказал он. В ходе отражения удара сирийские военные активно применяли комплексы ПВО.

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Сирия, Россия, Израиль, ПВО, Airbus-320, Тегеран-Дамаск.
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