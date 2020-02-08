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ООН: В бюджете ИГИЛ остались сотни миллионов долларов

ООН: В бюджете ИГИЛ остались сотни миллионов долларов
14:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В Совбезе ООН обсудили новый доклад по деятельности террористической организации ИГИЛ.

Несмотря на поражение террористической организации ИГИЛ в Сирии в марте 2019 года и ликвидации их главаря, группировка продолжает представлять из себя значительную угрозу в глобальном масштабе.

Об этом сообщил членам Совета Безопасности глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, представляя десятый доклад Генерального секретаря ООН на эту тему.

Так в докладе отмечается, что группировка перешла к тактике повстанческой деятельности и продолжает совершать атаки в разных частях Сирии. Террористы также активно пользуются интернетом для распространения своей идеологии и ведут подготовку к совершению терактов по всему миру. 

Эксперты ООН оценивают бюджет организации в 300 миллионов долларов, который пополняется, в основном, за счет вымогательств. 

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Так в Ираке боевики маскируясь под силы правительства или членов народного ополчения, устанавливают КПП и собирают средства с граждан.  

"Связанные с ИГИЛ иностранные боевики-террористы и сторонники ИГИЛ будут и впредь представлять собой террористическую угрозу в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе — угрозу, масштабы которой во много раз больше, чем в случае с "Аль-Каидой" после 2002 года, учитывая гораздо большее число связанных с ИГИЛ лиц", - говорится в докладе Генерального секретаря.

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По словам Воронкова, одной из главных проблем остается содержание в Сирии около 100 тысяч человек, связанных с ИГИЛ. Из них около 70 тысяч – женщины и дети.

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Сирия, Ирак, ООН, Совбез ООН, ИГИЛ.
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