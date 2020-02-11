Турция нейтрализовала более 50 сирийских военнослужащих в Идлибе

Новости мира:Министерство обороны Турции во вторник заявило о нейтрализации в ходе операций на севере Сирии 51 сирийского военнослужащего.

ВС Турции нейтрализовали 51 солдата армии режима Башара Асада.

Об этом сообщает в Твиттер Министерство национальной обороны Турции.

Кроме того, уничтожены два танка, зенитная установка и склад боеприпасов войск дамасского режима, захвачен 1 танк противника.

Операция проведена в рамках ответных мер на обстрел турецких военных со стороны сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

"Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной", - говорилось в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.