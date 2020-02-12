Скачать
Среда, 12.02.2020
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака
Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)

В Идлибе сбит сирийский вертолет

В Идлибе сбит сирийский вертолет
05:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости мира:В Сирии сбили вертолет сил Асада, погибли пилоты.

В сирийской провинции Идлиб 11 февраля сбили вертолет армии правительства Башара Асада. В результате катастрофы самолета оба пилота и специалист по оружию, которые находились на борту, погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отметили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пока нет информации о том, кто именно сбил вертолет - дислоцированные в районе турецкие военные или поддерживаемые Анкарой вооруженные отряды сирийской оппозиции.

Вертолет был сбит возле села Каминас, недалеко от города Идлиб. Министерство обороны Турции сообщило лишь о "падении" вертолета, но не указало ни о его причинах, и не взяло ответственность за сбивание.

Между тем неназванный представитель турецкой армии сообщил, что поддерживаемые Анкарой сирийские повстанцы начали "полноценную атаку" вблизи города Саракиб, у которого проходит захваченное правительственными войсками стратегическое шоссе.

Сирийские войска нанесли удар по наблюдательному пункту Турции в Идлибе: есть погибшие

Ранее в этот день сирийские правительственные войска полностью взяли под контроль стратегическое шоссе Алеппо-Дамаск - впервые с 2012 года. Повстанцы оставили свой последний блокпост на этом пути.

Напомним, правительственные войска в декабре прошлого года при поддержке России возобновили наступление, имеющее целью установление контроля над провинцией Идлиб. Из-за активных боевых действий в провинции Идлиб, по оценкам ООН, свои дома с тех пор оставили почти 700 000 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Башар Асад, Идлиб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
02 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
03 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
04 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
05 Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
СМИ: США достигли соглашения с &quot;Талибаном&quot;
СМИ: США достигли соглашения с "Талибаном"
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь