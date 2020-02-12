В Идлибе сбит сирийский вертолет

Новости мира:В Сирии сбили вертолет сил Асада, погибли пилоты.

В сирийской провинции Идлиб 11 февраля сбили вертолет армии правительства Башара Асада. В результате катастрофы самолета оба пилота и специалист по оружию, которые находились на борту, погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отметили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пока нет информации о том, кто именно сбил вертолет - дислоцированные в районе турецкие военные или поддерживаемые Анкарой вооруженные отряды сирийской оппозиции.

Вертолет был сбит возле села Каминас, недалеко от города Идлиб. Министерство обороны Турции сообщило лишь о "падении" вертолета, но не указало ни о его причинах, и не взяло ответственность за сбивание.

Между тем неназванный представитель турецкой армии сообщил, что поддерживаемые Анкарой сирийские повстанцы начали "полноценную атаку" вблизи города Саракиб, у которого проходит захваченное правительственными войсками стратегическое шоссе.

Момент крушения асадитского вертолёта на фронте Нейраб в провинции Идлиб pic.twitter.com/GywLC8zrhX — Правда в Сирии (@true_syria_) February 11, 2020

Ранее в этот день сирийские правительственные войска полностью взяли под контроль стратегическое шоссе Алеппо-Дамаск - впервые с 2012 года. Повстанцы оставили свой последний блокпост на этом пути.

Напомним, правительственные войска в декабре прошлого года при поддержке России возобновили наступление, имеющее целью установление контроля над провинцией Идлиб. Из-за активных боевых действий в провинции Идлиб, по оценкам ООН, свои дома с тех пор оставили почти 700 000 человек.