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Эскалация в Сирии: Иран угрожает Израилю "сокрушительным ответом"

Эскалация в Сирии: Иран угрожает Израилю "сокрушительным ответом"
01:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран пригрозил Израилю "сокрушительным ответом" на обстрелы в Сирии.

Иран пригрозил решительными действиями Израиля из-за обстрелов повстанцев в Сирии, поддерживаемых Тегераном.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Исламская Республика даст "сокрушительный ответ" на любую израильскую агрессию против своих региональных интересов, заявил в среду высокий иранский чиновник", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе сирийские государственные СМИ сообщали, а позднее министр обороны Израиля Нафтали Беннетт подтвердил, что Израиль нанес удары по нескольким объектам вблизи Дамаска.

В минувшие выходные бывший лидер Революционной гвардии Ирана предупредил, что Иран просто ищет повод для нападения на Израиль, обвиняя его в помощи США с ликвидацией генерала Касема Сулеймани.

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Напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном обострилась после того, как 3 января американский беспилотник в Багдаде убил главного иранского генерала Касема Сулеймани. Несколько дней спустя Иран нанес ответный удар, выпустив волну ракет по американским войскам, которые дислоцируются в Ираке.

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Сирия, Иран, Израиль.
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