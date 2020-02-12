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Ситуация в Идлибе: Турция призвала НАТО и ЕС вмешаться

Ситуация в Идлибе: Турция призвала НАТО и ЕС вмешаться
13:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Министр обороны Турции Хулуси Акар призвал НАТО и ЕС внимательно изучить ситуацию в Идлибе и оказать поддержку.

Страны-члены НАТО, сам Альянс и страны Европы должны предоставить конкретную поддержку для урегулирования ситуации в Сирии, в частности прекращения атак со стороны режима Асада в провинции Идлиб.

Об этом министр национальной обороны Хулуси Акар сказал в интервью Associated Press, сообщает пресс-служба министерства.

"Страны-члены НАТО, НАТО, Европа и министерства должны внимательнее изучить это (атаки режима Асада в Идлибе) и предоставить серьезную, конкретную поддержку. Люди, которые потеряли свои дома и семьи, пытаются сделать что-то в отчаянии, что наоборот укрепляет экстремистов. И это, так или иначе, открывает путь к радикализации", - сказал министр.

В Идлибе сбит сирийский вертолет

По его словам, гуманитарная ситуация в Идлибе приведет к усилению радикализации, эскалация ситуации приведет к новой волне беженцев, которая угрожает Европе и странам за ее пределами.

Он отметил, что Турция добивается, чтобы силы режима Асада немедленно прекратили атаки, соблюдался режима прекращения огня и обеспечивалось возвращение людей в свои дома и на свои территории.

Как сообщалось, Турция укрепляет свои наблюдательные пункты, расположенные в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. В воскресенье, 9 февраля, в пограничную с Сирией провинцию Хатай прибыла колонна из 300 грузовиков и бронемашин турецкой армии. В Анкаре не раз предупреждали, что турецкие военные будут отвечать на такие действия.

Напомним, Министерство обороны Турции во вторник заявило о нейтрализации в ходе операций на севере Сирии 51 сирийского военнослужащего.

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Сирия, ЕС, Турция, НАТО, Идлиб, Хулуси Акар.
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