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США и Саудовская Аравия усилят противодействие "дестабилизирующей деятельности Ирана"

США и Саудовская Аравия усилят противодействие "дестабилизирующей деятельности Ирана"
02:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Штаты и Саудовская Аравия усилят взаимодействие против Ирана.

Государственный секретарь США Майкл Помпео провел в среду переговоры в Вашингтоне с министром иностранных дел Саудовской Аравии Файсалом Аль Саудом, в частности, по усилению взаимодействия против расшатывания Ираном безопасности в регионе.

Об этом сообщили по результатам встречи в Государственном департаменте США.

"Госсекретарь Помпео и министр Аль Сауд обсудили темы, вызывающие взаимную обеспокоенность на двустороннем и региональном уровнях, включительно с текущей необходимостью реагировать на дестабилизационные действия Ирана", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

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При этом Помпео акцентировал на важности партнерства с целью противодействия иранскому режиму.

Стороны обсудили эскалацию в Йемене, к которой причастен Иран, а также нападения поддерживаемых Тегераном сил хуситов на Саудовскую Аравию, отметили в Государственном департаменте США.

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США, Иран, Саудовская Аравия, Майк Помпео, Файсал Аль Сауд.
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