В Ираке обстреляли американскую авиабазу

Новости мира:В Ираке совершили ракетный обстрел военной базы США.

В Ираке неизвестные совершили ракетный обстрел военной авиабазы близ города Киркук, где базируются американские военнослужащие.

Об этом сообщает портал Rudaw English.

"По базе К1 Киркук, где размещаются американские военные, был нанесен ракетный удар", - заявил американский чиновник порталу Rudaw.

Информации о пострадавших и погибших в результате обстрела пока нет.

Напоминаем, проиранские силы 8 января нанесли ракетные удары по военной базе Аль-Асад в Ираке, где размещается американский военный контингент. Удар был осуществлен в ответ на ликвидацию Соединенными Штатами иранского влиятельного генерала Касема Сулеймани.