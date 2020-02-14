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По пути в Иран: Из торгового судна пропал украинский моряк

По пути в Иран: Из торгового судна пропал украинский моряк
16:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:По пути в Иран с торгового судна исчез украинский моряк, инцидент произошел в нейтральных водах Персидского залива.

Украинский моряк 8 февраля исчез с борта судна "Виктория", это произошло в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран. Таким образом почти за две недели уже третий украинский моряк пропал с судна.

Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль". 

"За 16 дней с конца января по начало февраля уже в третий раз в Украину приходит жуткая весть об исчезновении с борта судна украинского моряка мирового торгового флота. 8 февраля 2020 с борта судна "Виктория" (cargo ship, флаг Belize, IMO 9065912) исчез Горяев Александр Александрович, 17.04.1987 г.р. гражданин Украины. Происшествие произошло в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран", - сообщили в фонде. 

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Как отмечается, родные жалуются, что инцидент произошел 8 февраля, однако представитель крюинговой компании сообщил родным эту весть 13 февраля. "После списания капитану и старпому, на их место пришли граждане России из Ростова-на-Дону, с которыми у пропавшего Горяева А.А. были недоразумения, об этом Горяев А.А. сообщил родным в телефонном разговоре 23.01.2020 г.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с судна Green Italia исчез украинский моряк. Также у берегов США исчез украинский моряк.

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Украина, Иран, Судно, Моряк, Пропажа, Судна.
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