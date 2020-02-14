Новые инвестиции: В Минэкономики заявили, как они собираются привлекать финансирование в Украину

Новости Бизнеса:В Украине Минэкономики заявили о плане по увеличению инвестиций в экономику страны.

Украинская экономика - недоинвестирована. И чтобы она росла, нужно увеличить объем инвестиций в страну.

Об этом заявили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В планах министерства нарастить объем как внешних, так и внутренних инвестиций.

"Необходимо привлечь в течение 5 лет по крайней мере 50 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций и соответствующее увеличение ПИИ на душу населения до 2 тыс долл. США, а также увеличение ежегодных объемов внутреннего инвестирования более чем в 2 раза, что позволит снизить износ основных фондов с 60,6% до 48%", - считают в министерстве.

Один из путей привлечения инвестиций - господдержка инвестпроектов с использованием государственных капитальных вложений, говорят в Минэкономики. Формы такой поддержки, а также принципы и условия ее предоставления закреплены положениями ЗУ "Об инвестиционной деятельности".

"Направления инвестиционной деятельности, по которым предоставляется государственная поддержка для реализации инвестиционных проектов, определяются стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке в соответствии с частью первой статьи 12-1 Закона ("Об инвестиционной деятельности", - ред.)", - сообщили в Минэкономики, добавив, что государственные капитальные вложения направляются на создание, реконструкцию, техническое переоснащение основных средств госсобственности, ожидаемый срок полезного использования которых превышает один год в соответствии с Бюджетным кодексом Украины.

Кроме инвестиций, росту экономики будет способствовать развитие ключевых рынков - труда, капитала, земли и технологий, добавили в Минэкономики.