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Долг в $250 млн: "Газпром" подал в суд арбитраж на "Молдовгаз"

Долг в $250 млн: "Газпром" подал в суд арбитраж на "Молдовгаз"
14:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

"Газпром" подал в международный суд арбитраж на "Молдовагаз" о взыскании долга в размере $250 млн.

"Газпром" обратился в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с "Молдовагаза" задолженности в 246,409 млн доларов за поставленный в 2017 году газ. Об этом говорится в ежеквартальном отчете российской компании. 

"В декабре 2019 года "Газпром" обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2017 году, в размере 246 409 976,74 долларов", — говорится в отчете. 

Дата рассмотрения иска на текущий момент не определена.

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"В 2011-2019 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова. Неплатежи названных потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ПАО "Газпром", — отмечается в отчете. 

В конце прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку газа еще на один год. Как проинформировал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с правительством Молдавии была достигнута договоренность о том, что с начала 2020 года республика сможет покупать топливо по 173-175 долларов за тысячу кубометров. В отчете "Газпрома" отмечается, что с 2008 года цена на газ, поставляемый "Молдовагаз", устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут.

По итогам 2019 года поставки "Газпрома" в Молдову составили 2,89 млрд куб. м, что на 1,7% ниже, чем в 2018 году. 

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Газ, Молдова, Газпром, Россия, РФ, Финансы, Молдовгаз.
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