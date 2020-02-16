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"Самое сильное похолодание с 2016 года": В Саудовской Аравии метеорологи дали отчет

"Самое сильное похолодание с 2016 года": В Саудовской Аравии метеорологи дали отчет
15:18 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: twitter.com

Новости мира:В Саудовской Аравии была зафиксирована самая холодная погода за почти 4 года об этом сообщили метеорологи.

В Саудовской Аравии установилась самая холодная погода с 2016 года, сообщили местные метеорологи в четверг.

На севере страны температура ночью опустилась ниже нуля, сообщает The Siasat Daily.

Так, в Тарифе, на границе с Иорданией, температура составила −5 °С в Хаиле дальше на юго-востоке столбики термометров опустились до −3 °С и в Араре на границе с Ираком — до −2 °С. 

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В столичном Эр-Рияде температура опустилась почти до нуля, а улицы были пустынны во вторник и среду вечером. 

"Страна переживает самое сильное похолодание с 2016 года", — заявил в четверг Хасан Абдалла из метеорологического центра Wasm. 

В соседнем Ираке жители Багдада проснулись во вторник, увидев город, покрытый белым покрывалом после второго снегопада за столетие. Последний зарегистрированный снегопад в городе был в 2008 году.

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Погода, Стихия, Саудовская Аравия, Снег, Пострадавшие, Стихийное бедствие.
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