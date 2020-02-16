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Разрушительная погода: В Иране от стихии восемь погибших и тысячи пострадавших

Разрушительная погода: В Иране от стихии восемь погибших и тысячи пострадавших
14:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости мира:В Иране выпал снег, местами до двух метров, есть погибшие и тысячи пострадавших.

По меньшей мере восемь человек погибли и сотни получили ранения после волны холодной погоды и сильного снегопада в провинции.

Пять человек погибли в лавине и еще два погребены под снегом.

Несколько человек пропали без вести. 

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Более 250 000 человек страдают от перебоев с электричеством, а несколько крупных дорог и автомагистралей были заблокированы в результате сильного снегопада. Телефонные линии также были отключены, а водопроводные трубы заморожены. Жители этого района сталкиваются с серьезной нехваткой питьевой воды. 

Из-за сложных погодных условий, жители пострадавших от стихийного бедствия районов вышли на акции протеста.

Недовольство населения было замечено в разных городах, включая Рашт и Лахиджан.

Жители Раштского Джамаранского района выразили протест против бездействия местных властей и перебоев в подаче электроэнергии, которые продолжались в течение нескольких дней. 

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Протест, Иран, Погода, Стихия, Снег, Стихийное бедствие.
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