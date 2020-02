Разрушительная погода: В Иране от стихии восемь погибших и тысячи пострадавших

По меньшей мере восемь человек погибли и сотни получили ранения после волны холодной погоды и сильного снегопада в провинции.

Пять человек погибли в лавине и еще два погребены под снегом.

Несколько человек пропали без вести.

Более 250 000 человек страдают от перебоев с электричеством, а несколько крупных дорог и автомагистралей были заблокированы в результате сильного снегопада. Телефонные линии также были отключены, а водопроводные трубы заморожены. Жители этого района сталкиваются с серьезной нехваткой питьевой воды.

Из-за сложных погодных условий, жители пострадавших от стихийного бедствия районов вышли на акции протеста.

Недовольство населения было замечено в разных городах, включая Рашт и Лахиджан.

#Iran

Heavy snowfall in Gilan province (Northern)

Seven died in Gilan province, No state help for people.

People don’t even have drinking water & melt snow to drink.

