Разрушительная погода: В Иране от стихии восемь погибших и тысячи пострадавших

По меньшей мере восемь человек погибли и сотни получили ранения после волны холодной погоды и сильного снегопада в провинции.
Пять человек погибли в лавине и еще два погребены под снегом.
Несколько человек пропали без вести.
Более 250 000 человек страдают от перебоев с электричеством, а несколько крупных дорог и автомагистралей были заблокированы в результате сильного снегопада. Телефонные линии также были отключены, а водопроводные трубы заморожены. Жители этого района сталкиваются с серьезной нехваткой питьевой воды.
Из-за сложных погодных условий, жители пострадавших от стихийного бедствия районов вышли на акции протеста.
Недовольство населения было замечено в разных городах, включая Рашт и Лахиджан.
#Iran
Heavy snowfall in Gilan province (Northern)
Seven died in Gilan province, No state help for people.
People don’t even have drinking water & melt snow to drink.
Because of
The Iranian government except for stealing people's money.
They have nothing else to do pic.twitter.com/FWwN0gX2LB
— rahimabasi (@rahim_abasi) February 14, 2020
Жители Раштского Джамаранского района выразили протест против бездействия местных властей и перебоев в подаче электроэнергии, которые продолжались в течение нескольких дней.