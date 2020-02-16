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Убийство Сулеймани: Иран будет добиваться наказания виновных

Убийство Сулеймани: Иран будет добиваться наказания виновных
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Тегеране намерены добиваться наказания виновных в убийстве Сулеймани в международных инстанциях.

Иранские судебные власти в связи с убийством военачальника Касема Сулеймани возбудили уголовное дело, рассмотрение которого Тегеран будет добиваться на международном уровне, заявил в воскресенье журналистам генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси.

"Судебные власти Исламской республики и сердечные друзья, с которыми мы контактировали в Ираке, взяли в производство дело мученика Касема Сулеймани", - цитирует агентство "Тасним" слова Раиси, сказанные журналистам во время визита в иранский город Керман, родину Сулеймани.

"Прокуратурой Тегерана было возбуждено дело, а судьям дали предписание работать с международным департаментом органов юстиции и министерством иностранных дел и в сотрудничестве с высшими судебными органами Ирака довести дело до конца", - отметил он.

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетамипо авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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Все по теме:

США, Иран, Тегеран, Генерал, Касем Сулеймани, Абдул Реза Шалай, Убийство Сулеймани.
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