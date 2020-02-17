В Северо-восточную Сирию вошел большой военный конвой США

Новости мира:Коалиция под руководством США ведет борьбу против террористической организации ИГИЛ в Сирии и Ираке с 2014 года.

Конвой американских военных машин прибыл из Ирака в провинцию Аль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аl Masdar News.

По меньшей мере 55 транспортных средств, в том числе танки и инженерная техника, въехали в провинцию из Ирака

В прошлом году Вашингтон объявил о падении так называемого "халифата Исламского государства", но добавил, что останется в Сирии, чтобы предотвратить возрождение террористической сети. Для оправдания длительного пребывания своей армии в Сирии президент США Дональд Трамп заявил, что нужно "охранять нефть" и не допустить ее захвата террористами.

Ранее в этом месяце развернутые американские войска в Сирии начали строительство новой военной базы в богатой нефтью провинции Хасеке.

По данным турецкого информационного агентства Anadolu, которое цитировало свои источники, оборудование и материалы для строительства прибыли из Ирака через пограничный переход Аль-Уелид. Агентство предположило, что база была построена для того, чтобы российские силы не смогли достичь нефтяного месторождения Румейлан.

Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, 19 января предотвратили попытку российских военных пройти к нефтяного месторождения "Джул Аги" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.

После начала последней турецкой военной операции США покинули ряд военных баз в Сирии, часть из которых перешла к России.

В начале февраля стало известно, что Россия вывела часть военного персонала из района Таль-Тамро в сирийской провинции Хасеке и тем самым сократила свое присутствие на северо-востоке страны.