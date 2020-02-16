В Багдаде обстреляли американскую базу

Новости мира:В начале воскресенье несколько ракет взорвались у здания дипломатической миссии США в столице Ирака.

Несколько ракет упали возле посольства США в Ираке, расположенного в "зеленой зоне" Багдада.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в военных рядах США

Подробности ракетного обстрела пока неизвестны. Как сообщил источник, перед запуском ракет по всему дипломатическому корпусу включили предупредительные сирены.

Сообщений о жертвах тоже не поступало.

Корреспонденты AFP также слышали многократные взрывы, после которых в небо подняли самолеты. Они кружили над Зеленой зоной, что имеет повышенный уровень охраны.

Это была 19 атака, начиная с октября прошлого года, направленная против посольства США.

Напомним, 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр "зеленой зоны" Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.

9 января две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.

14 января военная база Таджи к северу от Багдада, где в частности размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".