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В Багдаде обстреляли американскую базу

В Багдаде обстреляли американскую базу
08:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В начале воскресенье несколько ракет взорвались у здания дипломатической миссии США в столице Ирака.

Несколько ракет упали возле посольства США в Ираке, расположенного в "зеленой зоне" Багдада. 

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в военных рядах США

Подробности ракетного обстрела пока неизвестны. Как сообщил источник, перед запуском ракет по всему дипломатическому корпусу включили предупредительные сирены.

Сообщений о жертвах тоже не поступало.

Корреспонденты AFP также слышали многократные взрывы, после которых в небо подняли самолеты. Они кружили над Зеленой зоной, что имеет повышенный уровень охраны. 

Это была 19 атака, начиная с октября прошлого года, направленная против посольства США.

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Напомним, 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр "зеленой зоны" Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.

9 января две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.

14 января военная база Таджи к северу от Багдада, где в частности размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".

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США, Ирак, Пентагон, Багдад.
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