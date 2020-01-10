Трамп: Сулеймани планировал взорвать посольство США в Багдаде

Новости мира:Иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать посольство США в Багдаде.

Президент Дональд Трамп приказал ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани, поскольку тот планировал взорвать посольство США в Багдаде.

Об этом президент заявил журналистам в четверг в Белом доме, передает Politico.

"Скажу, что мы поймали монстра. Мы его убрали. Это должно было произойти давно. Мы это сделали, потому что он собирался взорвать наше посольство. Мы также сделали это и из других, весьма очевидных причин. Были погибшие. Погиб один из наших военных. Всего за неделю до того было тяжело ранено несколько человек", - сказал он о Солеймани.

Трамп, по информации издания, отказался раскрыть детали подготовки к уничтожению посольства, отметив, что это было видно и невооруженным глазом, когда протестующие штурмовали американское посольство за несколько дней до ликвидации Сулеймани.

“Если вы посмотрите на протестующих, то это были боевики. Они не были протестующими. Их поддерживал Иран, некоторые были из Ирака, но их поддерживал Иран”, - сказал президент.

Отношения между США и Ираном обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в результате авиаудара американских войск в Ираке. В ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы США в Ираке с помощью ракет.