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Вирус в Иране: Медики подтвердили новые случаи заражения на коронавирус

Вирус в Иране: Медики подтвердили новые случаи заражения на коронавирус
14:04 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Иране зафиксировали новые случаи заболевания на коронавирус.

Три новых случая заболевания, вызванного коронавируса, зарегистрированные в Иране.

Об этом заявил в четверг глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, пишет агентство ISNA.

"Согласно лабораторной проверке, у трех людей в городах Кум и Арак подтверждено наличие коронавируса", — цитирует его агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "упомянутые пациенты находятся в больницах под наблюдением". 

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По его словам, "все трое больных являются гражданами Ирана". "Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло пяти", — отметил чиновник. 

В среду советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что два человека в городе Кум, у которых были выявлены симптомы болезни, вызванной коронавирусом, скончались в больнице. Это стало первыми зафиксированными случаями данного заболевания в стране.

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Иран, Погибшие, Пострадавшие, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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