Вирус в Иране: Медики подтвердили новые случаи заражения на коронавирус

Три новых случая заболевания, вызванного коронавируса, зарегистрированные в Иране.
Об этом заявил в четверг глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, пишет агентство ISNA.
"Согласно лабораторной проверке, у трех людей в городах Кум и Арак подтверждено наличие коронавируса", — цитирует его агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "упомянутые пациенты находятся в больницах под наблюдением".
По его словам, "все трое больных являются гражданами Ирана". "Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло пяти", — отметил чиновник.
В среду советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что два человека в городе Кум, у которых были выявлены симптомы болезни, вызванной коронавирусом, скончались в больнице. Это стало первыми зафиксированными случаями данного заболевания в стране.