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Кто оказался виновником: В германском Ханау стреляли по людям

Кто оказался виновником: В германском Ханау стреляли по людям
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter.com

Новости мира:В германском Ханау произошла стрельба, полиция установила лицо злоумышленника.

Стрельбу в Ханау устроил 43-летний гражданин Германии - глава МВД Гессена

Расстрелявший граждан в городе Ханау - предположительно, 43-летний гражданин Германии, сообщил министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт.

"Благодаря указаниям очевидцев и записям видеокамер наблюдения удалось быстро найти предполагаемого преступника. Машина, на которой он скрылся, была идентифицирована. Она записана на 43-летнего гражданина Германии из Ханау. Автомобиль был обнаружен по адресу регистрации владельца. При обыске его квартиры были найдены еще два трупа - его 72-летняя мать и сам предполагаемый стрелок", - сказал Бойт в четверг, выступая в парламенте федеральной земли. 

СМИ: Стрелок из Ханау оставил прощальную записку

По словам Бойта, было найдено и оружие преступлений. У стрелка и его матери зафиксированы огнестрельные ранения.

В ночь на четверг стрельба произошла сразу в двух кальянных барах в Ханау. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, а затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау. Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.

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Германия, Стрельба, Погибшие, Пострадавшие, Раненые.
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