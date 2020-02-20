СМИ: Стрелок из Ханау записал оставил прощальную записку

Стрелок из немецкого города Ханау Тобиас Р. оставил записку и видео, сообщает в четверг газета Bild.
По информации издания, в записке говорится о том, что "определенные народы, выслать которых из Германии не представляется более возможным, должны быть уничтожены".
По последним данным, в результате стрельбы в Ханау погибли 11 человек, стрелок был найден мертвым в собственной квартире.
В ночь на четверг стрельба произошла сразу в двух кальянных барах в Ханау. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, а затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау. Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.
Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.
Генпрокуратура ФРГ занялась расследованием стрельбы в Ханау, сообщает Bild.