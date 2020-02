СМИ: неизвестные убили восемь человек в немецком Ханау (Видео)

Несколько человек стали жертвами стрельбы в немецком городе Ханау (земля Гессен), устроенной из автомобиля по посетителям кальянных в несколько городских районах, сообщило агентство DPA.

Очевидцы сообщили агентству, что слышали звуки восьми или девяти выстрелов.

По данным издания Bild, погибли восемь человек. Оно сообщило, что стрельба началась в районе Кессельштадт в центре города, где погибли три человека, затем стрелки переместились в другие районы.

#hanau police strikes on the attackers in Hanau Lamboy pic.twitter.com/by9OkJ4lc2

— Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020