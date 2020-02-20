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СМИ: неизвестные убили восемь человек в немецком Ханау (Видео)

СМИ: неизвестные убили восемь человек в немецком Ханау (Видео)
04:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:До восьми человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау.

Несколько человек стали жертвами стрельбы в немецком городе Ханау (земля Гессен), устроенной из автомобиля по посетителям кальянных в несколько городских районах, сообщило агентство DPA.

Очевидцы сообщили агентству, что слышали звуки восьми или девяти выстрелов.

По данным издания Bild, погибли восемь человек. Оно сообщило, что стрельба началась в районе Кессельштадт в центре города, где погибли три человека, затем стрелки переместились в другие районы.

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В то же время, как информирует газета Hanauer Anzeiger, прокуратура официально подтвердила гибель двух человек, полиция пока не нашла стрелявших, поиск продолжается.

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Германия, Стрельба, Гессен, Ханау.
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