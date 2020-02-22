Саудовская Аравия инвестирует 110 млрд долларов в разработку газового месторождения

Новости мира:Новое газовое месторождение должно приносить 20 миллиардов дохода в год.

Разработка месторождения "Джафура", по предварительным оценкам, обеспечит ежегодный вклад в ВВП Саудовской Аравии в размере $20 млрд.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Саудовское агентство печати.

"Проект добычи газа был рассмотрен на совещании под председательством саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о крупнейшем нетрадиционном газовом месторождении в королевстве "Джафура". По оценкам геологов, в нем содержится 200 трлн кубометров жирного газа.

Разработка месторождения, по словам Мухаммеда бен Сальмана, займет 22 года и будет приносить ежегодный чистый доход в $8,6 млрд, а ежегодный вклад в ВВП составит $20 млрд. Реализация проекта сделает Саудовскую Аравию одним из ведущих производителей природного газа в мире, уверен наследный принц.

Напомним, Турция пригрозила применением силы для выполнения сочинских соглашений по Сирии.