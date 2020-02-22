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Ситуация в Афганистане: Столтенберг поддерживает мирный диалог

Ситуация в Афганистане: Столтенберг поддерживает мирный диалог
12:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В НАТО поддерживают мирную сторону диалога для урегулирования конфликта в Афганистане.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал договоренности по прекращению насилия в Афганистане, которые открывают путь к началу диалога между афганцами для поиска мирного урегулирования конфликта.

Об этом говорится в заявлении руководителя НАТО, обнародованной на сайте Североатлантического Альянса.

"Одобряю объявление о достижении взаимопонимания вокруг необходимости существенного уменьшения насилия по всему Афганистану. Это критически важное испытание для желания и способности Талибана уменьшить насилие, сделать собственный вклад в мир доброй воли", - говорится в заявлении Генерального секретаря НАТО.

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Он отметил, что такое развитие может открыть путь для переговоров среди афганцев, к устойчивому миру и к созданию гарантий, что страна никогда больше не превратится в убежище для террористов.

"Союзники по НАТО находятся в Афганистане с 2001 года. Сейчас 16 000 военнослужащих НАТО находятся в стране для поддержания сил безопасности Афганистана путем тренировки и финансирования, помогают этим силам создать условия для мира. НАТО подтверждает свою приверженность долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане", - подчеркнул Столтенберг. 

Как сообщалось ранее, Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о достижении согласия между представителями афганского правительства США и Талибана относительно значительного снижения насилия по всей территории Афганистана и уменьшения количества американских военных в этой стране. Подписание мирового соглашения по Афганистану между Соединенными Штатами и группировкой "Талибан" запланировано на 29 февраля 2020 года.

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Афганистан, НАТО, Конфликт, Йенс Столтенберг, Диалог.
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