Яценюк: Европа не имеет права себя изолировать

Новости Украины:Яценюк напомнил о главном задании на повестке дня для Украины.

НАТО и ЕС не должны изолироваться, заявил премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк.

"У нас создана система безопасности, которая, я считаю, самая совершенная и самая сильная, несмотря на все проблемы. Это НАТО. НАТО не может изолироваться, оно должно расширяться. Тогда оно становится сильнее. Европейский Союз – это куда Украина стремится. Это означает, что Европа также должна открыть двери, и она не имеет права себя изолировать, она наоборот должна расширяться и увеличивать свое доминантное, позитивное, ценностное, экономическое и политическое влияние", - сказал он на Киевском форуме по безопасности для молодежи в пятницу.

По его словам, главное задание на повестке дня для Украины - это помнить, что президент РФ Владимир Путин является врагом Украины, а ЕС и НАТО – союзниками.

"Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины – это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин – это враг Украинского Государства, не верьте его никаким словам. Наши союзники – это НАТО, Европейский Союз. Наше стремление – это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше задание – убедить их в том числе, что мы нужны ЕС и НАТО, а ЕС и НАТО нужны нам, и что наше будущее – это Европа, и мы к прошлому постсоветскому не вернемся. Это повестка дня глобальная Украины", - добавил экс-премьер.

Также Яценюк прокомментировал недавние слова российского президента о том, что украинцы и россияне – один народ. "Вы видели, какой он отправил, кажется, вчера или сегодня месседж, он его постоянно отправляет: мы единый народ. Владимир Владимирович, сколько раз можно объяснять? Уже на украинском говорили, на русском, на английском… мы не единый народ, мы находимся на едином континенте, но мы совсем разные", - подчеркнул он.