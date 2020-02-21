Ухудшение отношений между Украиной и РФ: в Кремле перекладывают ответственность на "третьи страны"

В Кремле считают, что "третьи страны" ответственны за ухудшение отношений между Украиной и РФ.

В Кремле считают, что третьи страны "растаскивают" Украину и Россию, чтобы отношения между Москвой и Киевом были в плачевном состоянии.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин имел в виду именно круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в таком нынешнем плачевном состоянии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто сейчас, по мнению российского президента, "растаскивает" РФ и Украину.

Он также уточнил, что "предпочел бы не называть страны конкретно".

Песков также отметил, что для понимания текущей ситуации необходимо обратиться ко времени, которое предшествовало "перевороту, который произошел в Киеве".

"Вы знаете, что тогда тогдашний глава государства Янукович пошел на подписание документа, который ряд министров иностранных дел также завизировали и поставили свои подписи. И вы знаете, что условия этого подписанного документа, несмотря на определенные обязательства, не были гарантированы, не были выполнены некоторыми подписантами. И сейчас это уже, скажем так, осталось в прошлом, кем-то даже уже забыто, но, тем не менее, забывать это нельзя", - подчеркнул Песков.

Сегодня в интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин заявил, что "кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача".

"Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - сказал Путин.

Ранее Путин неоднократно объяснял оккупацию Россией Крыма и Донбасса необходимостью защищать русскоязычных.

Также он заявлял, что Россия отправляет на Донбасс людей "решать военные вопросы", а танки и артиллерию на Донбасс для войны против Украины отправляют, страны, которые "симпатизируют" российским боевикам.