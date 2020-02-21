"Куда же вы все время "уходите" Путина?": в Кремле призывают россиян не бояться

В Кремле говорят, что Путин никуда не уходит.

В Кремле призвали россиян не бояться "ухода" президента РФ Владимира Путина, поскольку он "только в начале своего президентского срока".

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время уходите Путина? Путин в начале своего президентского срока. Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю: в начале электорального срока", - заявил Песков.

"Планов громадно, работы много, проблем много, есть достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают", - отметил он.

На вопрос о том, что россияне, согласно докладу Центра политической конъюнктуры, уже сейчас беспокоятся о том, что случится в 2024 году, Песков ответил: "Оставляю без комментариев эвентуальные страхи".

Сегодня российский Центр политической конъюнктуры опубликовал доклад, где в качестве вывода говорится о рисках и страхах россиян, связанных с вероятным уходом Путина с поста президента в 2024 году.

Наиболее выражены риски/страхи обострения борьбы за власть в стране и передела собственности, потери авторитета России в мире, утраты преемственности власти, снижения социальных обязательств государством и отмены национальных проектов.

К числу средне выраженных рисков/страхов относятся риски обострения межнациональных конфликтов и усиления сепаратистских настроений, в том числе на Кавказе, рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны иностранных государств, прежде всего США.

На периферии внимания россиян находятся риски/страхи существенного ухудшения экономической ситуации в стране, снижения обороноспособности российской армии, ущерба для бизнеса в результате отмены контрсанкций, олигархического реванша, острого гражданского конфликта и развязывания войны со странами НАТО.