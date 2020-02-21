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Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ
10:14 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция украинского президента после саммита в Париже "вызывает вопросы".

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться с Президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами. Об этом он сказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов к Владимиру Путину". 

"Надежда умирает последней, (такая вероятность - ред.) есть", - сказал Путин.

"К сожалению, вот он (Зеленский - ред.) приехал из Парижа (с саммита в "нормандском формате" с участием Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать "минские соглашения". Это вызывает вопросы", - заявил он.

Президент РФ в то же время считает, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении о транзите российского газа через Украину.

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Как сообщалось, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В Кремле сообщили, что президенты обсуждали реализацию минского "комплекса мероприятий" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года.

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Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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