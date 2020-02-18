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Пристайко рассказал, какие вопросы будет поднимать Зеленский на следующем "нормандском саммите"

Пристайко рассказал, какие вопросы будет поднимать Зеленский на следующем "нормандском саммите"
09:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что на следующем "нормандском саммите" будет идти речь о передаче Украине контроля над границей.

Президент Владимир Зеленский на следующей встрече в "нормандском формате" будет поднимать вопрос об этапах передачи Украине контроля над захваченным Россией участком российско-украинской границы на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он напомнил, что следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" ориентировочно планируется на апрель, на этой встрече будет обсуждаться широкий круг вопросов.

"В последний раз удалось согласовать семь основных позиций. Среди них не нашлось места вопросу границы", - отметил Пристайко.

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"Но именно так ставит вопрос президент Зеленский, и, по меньшей мере, первым шагом, который мы предлагали сделать Российской Федерации, - это создать специальную рабочую группу, которая бы занялась этим вопросом (границы)", - заявил глава МИД.

По его словам, эта рабочая группа должна определить, каким образом Украина будет возвращать полный контроль над участком границы, какие меры будут приняты и сколько этапов.

"По состоянию на сегодняшний день, такая группа еще не создана, и именно поэтому президент Зеленский, как и прошлый раз, будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен и остался среди приоритетных", - заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что "украинскую границу должны контролировать украинские пограничники".

"Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь", - подчеркнул глава МИД.

Также Пристайко напомнил, что в первых Минских соглашениях 2014 года было записано, что вдоль российско-украинской границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ.

"К большому сожалению, большинство забыло о том, что была достигнута такая договоренность, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", - отметил Пристайко.

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Кроме того, по словам министра, по-прежнему на повестке дня переговоров стоит вопрос прекращения огня, еще один из приоритетных вопросов - обмен удерживаемыми лицами и допуск представителей Международного комитета Красного Креста на оккупированную территорию.

Пристайко сказал, что все эти вопросы будут снова подниматься на следующей встрече в "нормандском формате".

Кроме того, как добавил глава МИД, он договорился с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, что перед встречей лидеров стран "норманнского формата" необходимо будет изучить прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Мы договорились с немецким министром Маасом, что обязательно найдем время для того, чтобы, посмотрев на тот прогресс, который будет достигнут, провести встречу на том этапе, когда наши эксперты разработают достаточно оснований. После этого мы сможем передать лидерам (предложения) относительно следующих шагов", - сказал Пристайко.

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Как сообщалось ранее, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил подготовку к следующей встрече лидеров стран "нормандской четверки".

15 февраля Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле этого года.  

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Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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