Пристайко о перестановках в команде Путина: Будем наблюдать, что планирует Козак

Новости Украины:В январе Владимир Путин своим указом назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ.

Официальный Киев изучает конституционные изменения, которые недавно внес в Госдуму РФ президент Владимир Путин. Вместе с тем Украину интересуют изменения в окружении Путина. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью чешскому изданию Respekt.

"Мы все еще их (изменения в Конституцию РФ - ред.) анализируем, как и остальной мир. Нас интересуют несколько иные изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на вице-премьера Козака. Некоторые говорят, что сторонника войны Суркова заменил сторонник мира Козак. Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы понаблюдаем, что планирует Козак", - сказал Пристайко.

По его мнению, замена двух может быть "признаком определенной трансформации".

Украина, по словам Пристайко, не может игнорировать российского соседа, он всегда будет соседом. В то же время он подчеркнула, что РФ уже перестала быть нашим самым крупным бизнес-партнером Украины, и двусторонние связи все ослабевают. Для того, чтобы так не было, россияне должны изменить свое отношение, подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось, в январе Путин своим указом назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ.

25 января появилась информация, что помощник президента России Владислав Сурков оставил государственную службу. Он, в частности, отвечал за формирование политики РФ в отношении Украины. Чиновник также называли "архитектором" войны в Донбассе и главным идеологом создания террористических образований "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

По словам директора российского Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Сурков решил уйти с госслужбы за "смену курса на украинском направлении". Формализованного объяснения этой формулировки тех пор не появилось.

11 февраля представитель главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет курировать "украинские дела и вопросы интеграции".