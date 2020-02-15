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Суббота, 15.02.2020
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Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ

Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский заявил, что в случае выборов на Донбассе за безопасностью могут следить "совместные патрули".

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуацию на Донбассе, в случае подготовки к местным выборам, могут контролировать совместные патрули украинских представителей, представителей временно оккупированных территорий и ОБСЕ.

Об этом он сказал во время выступления на "Украинском ланче" в Мюнхене.

"Что касается того, кто может в ходе выборов или подготовки, я бы даже сказал, я бы так не забегал вперед, а во время этой ситуации, обеспечивать безопасность, так мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос и на нормандской встрече, сейчас этот вопрос обсуждается и в Минске. Думаю, что у нас есть возможность дожать. То есть, там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - отметил Зеленский.

По его словам, без наблюдения ОБСЕ, без того, чтобы ОБСЕ сообщил, что ситуация вполне безопасная, никто не может проводить выборы.

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В то же время Президент подчеркнул, что для проведения выборов на временно неподконтрольной территории Донбасса должна быть установлена "нормальная ситуация касательно безопасности", а сами выборы должны происходить согласно украинскому законодательству.

"Выборы не могут состояться, пока мы не контролируем границу между Украиной и Россией", - заверил Зеленский.

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Вместе с тем идею о проведении местных выборов, в том числе и в неподконтрольных районах Донетчины и Луганщины, в октябре он объяснил тем, что мог бы быть хороший "ментальный" и "информационный" сигнал относительно единства страны.

"Вы говорите, почему в октябре, почему мы хотим. Потому что это определенный сигнал, что мы единая Украина. Все начинается с самого начала, с выборов. Мы хотим в одни и те же даты, потому что это очень важно, и это влияет на ментальность людей, на некоторую часть людей, которые живут на временно оккупированных территориях. То есть, мы вместе выбираем, у нас одна страна", - отметил Президент, но добавил, что к моменту выборов должны быть обеспечены соответствующие условия касательно безопасности.

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ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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