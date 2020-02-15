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Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского

Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
19:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент Эстонии предупредила Зеленского о возможном падении рейтинга в результате реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский получил значительный политический мандат на выборах и имеет волю к осуществлению реформ. Но одновременно он должен быть готов к тому, что в результате проведения реформ его рейтинг будет снижаться.

Об этом во время украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции безопасности 15 февраля заявила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"73% - это значительный мандат, позволяющий украинскому лидеру менять ситуацию. Если он будет продолжать реформы, то несмотря на то, каким будет их результат, его поддержка будет падать, ведь перед ним очень трудная задача. Однако, он готов идти на этот риск и именно поэтому его выбрали", - заявила во время выступления Кальюлайд.

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Она отметила, что Зеленский не из тех лидеров, кто просто довольствуется должностью, а готов нести риски проведения реформ.

Президент Эстонии подчеркнула, что уровень доверия к судебной системе в Украине очень низкий, поэтому реформы в этой сфере очень важны. Положительным фактом она назвала принятие антикоррупционного закона в Украине.

Также, по ее словам, положительной тенденцией является рост украинской экономики на 3-4%. Кальюлайд подчеркнула, что в Европе много средств для осуществления инвестиций, а шансы Украины получить эти инвестиции значительно возрастут, если в стране будет верховенство права.

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Президент Эстонии отметила, что "нет более нетерпеливого политика, чем Зеленский", который стремится к быстрым положительным изменениям в Украине. "Если он это не сделает, то не знаю, кто тогда это может сделать", - подчеркнула она.

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Эстония, Реформы, Владимир Зеленский, Керсти Кальюлайд.
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