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Суббота, 15.02.2020
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
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Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной

Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
17:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский заявил, что упоминания об Украине исключительно как о коррумпированном государстве являются ложными и безосновательными.

В Украине продолжается борьба с коррупцией, поэтому упоминания о нашем государстве исключительно как о коррумпированном ложные и безосновательные.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время панели Townhall on Ukraine в пределах 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда", - подчеркнул президент.

Зеленский пригласил президента Трампа в Киев

Зеленский отметил, что власть пытается изменить негативный имидж Украины, которую считали коррумпированной страной.

"Посмотрите на нашу команду - там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", - подчеркнул он.

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Украина, Мюнхен, Коррупция, Владимир Зеленский.
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