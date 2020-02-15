Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной

Новости Украины:Зеленский заявил, что упоминания об Украине исключительно как о коррумпированном государстве являются ложными и безосновательными.

В Украине продолжается борьба с коррупцией, поэтому упоминания о нашем государстве исключительно как о коррумпированном ложные и безосновательные.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время панели Townhall on Ukraine в пределах 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что власть пытается изменить негативный имидж Украины, которую считали коррумпированной страной.

"Посмотрите на нашу команду - там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", - подчеркнул он.