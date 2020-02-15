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Зеленский пригласил президента Трампа в Киев

Зеленский пригласил президента Трампа в Киев
14:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил о том, что надеется совершить визит в США и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что его визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится, а также пригласил американского коллегу в Киев.

"Я уверен, что это произойдет (визит в США – ред.)…Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом, и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для двух стран. Чем-то выгодным для двух стран, - сказал Зеленский на 56-й Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос, есть ли у него конкретная дата визита в Белый дом и встречи с президентом США Трампом.

По словам Зеленского, он хочет приехать в США и начать отношения "с чистого листа".

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото, Видео)

"После всей это "Санты-Барбары" …про импичмент…я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтоб мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Поэтому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев", - отметил глава Украинского государства.

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Киев, США, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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