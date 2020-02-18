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Вторник, 18.02.2020
Пристайко будет просить ООН о миротворческой миссии на всей территории ОРДЛО
Пристайко будет просить ООН о миротворческой миссии на всей территории ОРДЛО
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Пристайко будет просить ООН о миротворческой миссии на всей территории ОРДЛО

Пристайко будет просить ООН о миротворческой миссии на всей территории ОРДЛО
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Вадим Пристайко в Нью-Йорк, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной ассамблее ООН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, будет говорить о необходимости развертывания миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом Пристайко заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Я уезжаю завтра в Нью-Йорк, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной ассамблее ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопрос, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту (миротворческую) операцию, и не на линии соприкосновения как предлагает Российская Федерация, а на всей оккупированной территории Украины", - сказал Пристайко.

В этом контекстові он отметил, что вопрос развертывания миротворческой миссии возникает на каждой встрече нормандском формате на уровне лидеров или министров, а также на заседаниях ТКГ в Минске.

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Напомним: отсутствие пункта о миротворцах в минских договоренностях позволяет России, которая "цепляется к каждой букве, каждой запятой", постоянно снимать его с обсуждения, констатировал глава МИД.

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ООН, Миротворческая миссия, Вадим Пристайко, ОРДЛО, Территория ОРДЛО.
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