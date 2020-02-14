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Пятница, 14.02.2020
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсудили
15:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного розговора обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории ОРДЛО, Крыма и России граждан Украины, также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

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Как сообщалось, Офис президента не исключает новую встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным при соблюдении некоторых условий.

Напомним, что в декабре 2019 года Зеленский и Путин провели личную встречу в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже.

После этой встречи президенты обменялись новогодними поздравлениями (чего не было во время президента Петра Порошенко), а Зеленский сказал, что у них "начался диалог".

В январе рассматривалась возможность встречи Зеленского и Путина на форуме памяти Холокоста в Израиле, но она так и не произошла.

Следующие переговоры в нормандском формате предварительно запланированы на апрель.

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Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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