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Коронавирус добрался до Ирана, уже восемь человек умерли

Коронавирус добрался до Ирана, уже восемь человек умерли
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Мэр 13-го округа столицы Тегерана Мортеза Рахманзаде в пятницу был госпитализирован с симптомами коронавируса.

Еще три человек скончались в Иране от коронавируса Covid-19, сообщают в субботу ближневосточные СМИ со ссылкой на иранские власти.

Таким образом, число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.

Таким образом, в настоящее время, Иран занимает второе место в мире по числу смертей от Covid-19, уступая по этому показателю только эпицентру заболевания - Китаю.

Со своей стороны, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил иностранные СМИ в попытке использовать тему коронавируса для попытки саботажа прошедших ранее на этой неделе парламентских выборов. Ожидается, что их официальные результаты станут известны в воскресенье.

Коронавирус: сколько человек уже выздоровели

Как сообщалось, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, 2442 человека умерли, 22 888 - излечились и выписаны из больниц.

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Китай, Ухань, Аятолла Хаменеи, Коронавирус, Covid-19.
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