Коронавирус: сколько человек уже выздоровели

Новости мира:По состоянию на 23 февраля подтверждено 78 766 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 461 человек умерли, 23 133 - выздоровели.

От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 23858 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии – за 135.

Напомним, в декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.