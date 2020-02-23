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Коронавирус: посла Израиля в Китае поместили под карантин

Коронавирус: посла Израиля в Китае поместили под карантин
21:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Посла Израиля в Китае отправили на карантин после полета с инфицированными коронавирусом.

Израильского посла в Китае Цви Хейфеца, летевшего одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи, у которых позже выявили коронавирус, поместили на карантин в Пекине.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные израильского МИД.

"Израильский посол в Китае, который в минувшие выходные летел одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с южнокорейской группой людей, которых впоследствии признали инфицированными коронавирусом, был помещен на карантин в Пекине", - говорится в сообщении.

Посол Цви Хейфец вылетел в Сеул 15 февраля. На борту вместе с ним находились девять туристов из Южной Кореи, возвращавшихся из отпуска. Однако посол сидел в бизнес-классе, находясь на некотором расстоянии от туристов, и весь полет провел в защитной маске.

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Отмечается, что посол хорошо себя чувствует и продолжил работу, после того как прибыл в Пекин. В посольстве также сообщили, что есть шанс, что корейские туристы заболели уже после возвращения в Корею.

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Китай, Израиль, Коронавирус, Цви Хейфец.
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