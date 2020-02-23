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Си Цзиньпин: Проблема распространения коронавируса - крайне серьезная и сложная

Си Цзиньпин: Проблема распространения коронавируса - крайне серьезная и сложная
19:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом "кризисом и большим испытанием" для Китая.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 "кризисом и большим испытанием" для своей страны.

Как передает Deutsche Welle, на посвященном борьбе с вирусом заседании, проходящем в Пекине в воскресенье, Си Цзинпинь заявил, что с тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, страна впервые столкнулась с "угрозой здоровью такого большого масштаба", которая "распространяется с самой невероятной скоростью".

"Проблема распространения коронавируса - крайне серьезная и сложная, а решение вопроса с профилактикой и контролем над заболеванием находится на критической стадии", - отметил китайский лидер.

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Он также признал "упущения" в реакции китайских властей на эпидемию и заявил о необходимости обобщить сделанный опыт и учиться на своих ошибках.

Си Цзинпинь считает, что эпидемия будет иметь большие последствия для экономики и общества Китая, но они будут "временными и преодолимыми".

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Как сообщалось ранее, вспышка короновируса COVID-19 началась в Китае в конце декабря 2019 года.

От заболевания, вызываемого вирусом, скончались уже более 2300 человек во всем мире.

Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.

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Китай, Си Цзиньпин, Коронавирус.
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