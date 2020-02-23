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Украинцы в карантине: в Минздраве рассказали об усиленных мерах безопасности в "Новых Санжарах"

Украинцы в карантине: в Минздраве рассказали об усиленных мерах безопасности в "Новых Санжарах"
17:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Минздраве подчеркивают, что никто не может войти в обсерватор в Новых Санжарах без защитных костюмов.

В карантинные помещения в Новых Санжарах никто не может войти без защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Все посещения происходят под контролем эпидемиологов.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах.

"Относительно входа в обсерватор - никто не может зайти в обсерватор не надев защитные костюмы и средства индивидуальной защиты. Это все происходит под контролем эпидемиологов. Их одевают, заводят в заведение. В заведении сопровождает медицинский работник. Они проводят всю эту работу", - сказал Ляшко.

По его словам, подвергается дезинфекционной обработке все медицинское оборудование, которое попадает в обсерватор. "Также оборудование, которое нужно медикам, передается в обсерватор. Когда оно выходит из обсерватора, то подлежит дезинфекционной обработке, а все медицинские работники под контролем эпидемиологов раздеваются, так как это предусмотрено при выходе из очага инфекционной болезни", - заверил заместитель министра.

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Он добавил, что хотя в обсерваторе нет очага инфекционной болезни, принимаются превентивные меры, чтобы предотвратить возможное распространение болезни на территории Украины. "Дополнительно, если будут нарушены какие-либо меры при выходе из очага, эпидемиологи будут рекомендовать оставить того человека, который посещает обсерватор, для того, чтобы он прошел карантин в обсерваторе и находился там все время, которое требуется для соблюдения инкубационного периода", - подчеркнул чиновник.

Также он сообщил, что в обсерваторе есть изолятор, в котором происходит осмотр пациента в случае необходимости. "В случае, если у кого-то появятся определенные симптомы, врачи отводят этого человека в данный изолятор для того, чтобы там его могли осмотреть медицинские работники", - отметил Ляшко.

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Как сообщалось ранее, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии. Всего на обсервации находятся 94 человека.

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Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Новые Санжары.
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