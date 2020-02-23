Спецтара и защитные костюмы: как доставляют еду украинцам, эвакуированным из Китая (Видео)

Новости Украины:Опубликовано видео, на котором люди в защитных костюмах везут еду эвакуированным из Китая.

Журналист Александр Махов, который находится в изолированном на обсервацию санатории "Новые Санжары", показал процесс доставки еды в заведение.

На видео Махова можно видеть, что еду эвакуированным из Китая гражданам привозят люди в защитных костюмах. Они оставляют тележки с едой в вестибюле и уходят.

Как отметил журналист, кормят в Новых Санжарах три раза в день.

Ранее сообщалось, что у иностранной гражданки, которую эвакуировали из Китая и разместили на обсервацию в Новых Санжарах, зафиксировали обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Как сообщалось ранее, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.

Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

22 февраля, суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.