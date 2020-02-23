Зеленский разрешил: Скалецкая о своем пребывании в "Новых Санжарах"

Новости Украины:Зоряна Скалецкая говорит, что президент и премьер-министр одобрили ее пребывание в "Новых Санжарах".

Зоряна Скалецкая заявила, что свое решение остаться в "Новых Санжарах", где находятся украинцы, вернувшиеся из Китая, было согласовано с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком. Об этом она рассказала в интервью изданию DW.

По ее словам, это была спонтанная идея, которая со временем превратилась в решение. Она подчеркнула, что идея исходила от министерства, а все вопросы по ее воплощению в жизнь согласовывались с премьером и президентом.

Зоряна Скалецкая поделилась своим отношением к шоу. По ее словам она относится к этому очень критично и даже самое простое, запись короткого видео о своем пребывании в санатории, отвлекает от работы.

"Для меня реальный процесс - это контакты сегодня с заместителями по Skype и телефонные разговоры, которые тоже имели место. Поэтому, с точки зрения места пребывания, конечно, комфортнее было бы находиться в Киеве - в плане встреч, совещаний и контактов. Но мы можем обходиться Skype и телефоном ", - заявила министр.

Она подчеркнула, что идея заключалась в том, чтобы показать людям уверенность в своих действиях.

"Я думаю, что это пример для тех, кто здесь находится. Это будет для них определенным показателем того, что о них думают, заботятся и делают все необходимое, даже если я доверяю этим мерам и средствам. Сейчас существуют трудности организационного порядка с моими визитами к эвакуированных ", - акцентировала руководитель министерства.

Напомним, в Новых Санжарах иностранке понадобилась медпомощь.