Армения закрывает границу с Ираном

Новости мира:Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной.

Армения временно закроет границу с Ираном из-за зафиксированных в исламской республике случаев коронавируса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В соответствии со статьей 16 закона "О государственной границе", которая касается временного прекращения сообщения в связи с угрозой распространения вирусов, правительство Армении на внеочередном заседании примет решение о прекращении сообщения с Ираном на две недели", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, на две недели будет закрыта граница с Ираном и прекращено авиасообщение.

"Утром 24 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса, во время которого будут обсуждены наши дальнейшие шаги. Считаю также необходимым подчеркнуть, что нет оснований для распространения панических настроений", - отметил Пашинян.

Армяно-иранская граница проходит по реке Аракс, ее длина составляет 35 км.

В воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на иранские власти сообщили, что еще три человека скончались в Иране от коронавируса Covid-19.

Таким образом, число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.