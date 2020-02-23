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Армения закрывает границу с Ираном

Армения закрывает границу с Ираном
21:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Армения не две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с этой страной.

Армения временно закроет границу с Ираном из-за зафиксированных в исламской республике случаев коронавируса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В соответствии со статьей 16 закона "О государственной границе", которая касается временного прекращения сообщения в связи с угрозой распространения вирусов, правительство Армении на внеочередном заседании примет решение о прекращении сообщения с Ираном на две недели", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, на две недели будет закрыта граница с Ираном и прекращено авиасообщение.

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"Утром 24 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса, во время которого будут обсуждены наши дальнейшие шаги. Считаю также необходимым подчеркнуть, что нет оснований для распространения панических настроений", - отметил Пашинян.

Армяно-иранская граница проходит по реке Аракс, ее длина составляет 35 км.

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В воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на иранские власти сообщили, что еще три человека скончались в Иране от коронавируса Covid-19.

Таким образом, число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен этот коронавирус - они проходят лечение.

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Иран, Армения, Коронавирус, Никол Пашинян.
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