Израиль вновь обстреляли ракетами из сектора Газа

Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.

Об этом в Twitter сообщает Армия обороны Израиля.

По данным газеты The Times of Israel, около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Вероятно, другие снаряды упали в полях или необитаемых районах, поскольку местная власть не сообщала о пострадавших или разрушениях.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.

Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.

This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW

— Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020