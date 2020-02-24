Израиль вновь обстреляли ракетами из сектора Газа

Новости мира:Военные Израиля сообщили о запуске ракет со стороны сектора Газа.

Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.

Об этом в Twitter сообщает Армия обороны Израиля.

По данным газеты The Times of Israel, около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол". Вероятно, другие снаряды упали в полях или необитаемых районах, поскольку местная власть не сообщала о пострадавших или разрушениях.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel. Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome. This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

Сообщается, что ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двух мужчин, которые закладывали бомбу возле границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй умер.