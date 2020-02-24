На ирано-турецкой границе произошло повторное землетрясение

В результате землетрясения силой 5,9 балла, которое произошло на границе Турции и Ирана, по меньшей мере девять человек погибли и более 100 получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabbah.
После землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в городе Хой в Иране и ощущавшегося в турецкой провинции Ван, зафиксировано 24 афтершока.
Как сообщает Анадолу со ссылкой на AFAD, в двух случаях сила подземных толчков составила более 4.
"В районе происшествия работают 13 поисково-спасательных команд AFAD, жандармерия района Башкале, команды службы спасения "112" и команды Национальной медицинской спасательной команды (UMKE). Поисково-спасательные работы прекращены, под завалами людей нет",- отметили в AFAD.
"Трое детей и четверо взрослых погибли в районе Башкуле в восточной провинции Ван", - заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу журналистам.
Позже он сообщил о смерти еще двух людей.
Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа проинформировал, что по меньшей мере 50 человек получили ранения. Девять из них находятся в критическом состоянии.
В пострадавший от стихии район было отправлено 25 машин скорой помощи, медицинский вертолет и 13 групп спасателей.
В Иране землетрясение нанесло ущерб 43 деревням в горном регионе Котур. По данным иранского информагентства IRNA, 75 жителей пострадали.
Как сообщалось, 23 февраля в иранском городе Хой в провинции Западный Азербайджан утром произошло землетрясение в 5,7 балла. Провинция граничит как с Турцией, так и с Ираком.