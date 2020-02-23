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Мощное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие, под завалами остаются люди

Мощное землетрясение на границе Турции и Ирана: есть погибшие, под завалами остаются люди
12:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На границе между Турцией и Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

В провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана на границе с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Anаdolu.

"В воскресенье в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана произошло землетрясение силой 5,7 балла", - говорится в сообщении.

По данным иранского сейсмологического центра, землетрясение, произошедшее в 9:24 утра по местному времени, имело глубину 6 километров с эпицентром в районе Котур.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в результате подземных толчков в селе Озпынар произошли многочисленные разрушения. Под завалами находятся люди.

Сейчас известно о как минимум 7 погибших, среди них трое детей. Пятеро жителей получили ранения и были госпитализированы.

"Сотрудники AFAD прибыли в село Озпынар в провинции Ван. Под завалами находятся люди. Пятеро раненых доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются", - заявил Сойлу.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на территории Ирана. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в городе Хой провинции Западный Азербайджан.

Как отмечает издание, провинция Западный Азербайджан граничит с Турцией и Ираком. Иран является одной из самых сейсмически активных стран в мире, где землетрясения происходят часто и являются разрушительными.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 февраля в турецкой провинции Маниса произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2 балла. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Киркагач. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Кроме того, недавно в Турции было мощное землетрясение, которое унесло жизни 38 человек. После землетрясения были зафиксированы 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

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Турция, Иран, Землетрясение, Землетрясение в Турции.
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