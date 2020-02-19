В Турции произошли два землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в западной турецкой провинции Маниса.
Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 19:09 по местному времени в уезде Киркагач.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Как сообщалось, 24 января на востоке Турции в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Более 40 человек тогда погибли.
Подземные толчки ощущались в прилегающих к Анкару провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.