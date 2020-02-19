В Турции произошли два землетрясения

Новости мира:В западной турецкой провинции Маниса менее чем за сутки зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,2 и 5,2.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в западной турецкой провинции Маниса.

Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 19:09 по местному времени в уезде Киркагач.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Как сообщалось, 24 января на востоке Турции в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Более 40 человек тогда погибли.

Подземные толчки ощущались в прилегающих к Анкару провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.