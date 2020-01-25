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Разрушительное землетрясение в Турции: количество жертв увеличилось

Разрушительное землетрясение в Турции: количество жертв увеличилось
19:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Жертвами землетрясения в Турции стали уже 26 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 26 человек.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По официальным данным, по состоянию на 16.00 мск, в результате землетрясения погибли 26 и пострадали 1243 человека. Разрушены 30 жилых домов", - сказал Погорельцев.

Также дипломат сообщил, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших иностранных граждан нет.

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На месте катастрофы продолжаются спасательно-поисковые работы силами Департамента по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции.

Посольство Украины осуществляет постоянный мониторинг ситуации.

"Дополнительно сообщаем, что, по информации, полученной в ходе рабочих контактов посла Андрея Сибиги с руководством МИД Турецкой Республики, правительство Турции в настоящее время осуществляет эффективные меры по ликвидации последствий катастрофы и помощи пострадавшим", - сообщил Погорельцев.

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Как сообщалось ранее, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в поселке Сивридже в провинции Элязыг.

Ранее сообщалось о 22 погибших в результате землетрясения.

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Турция, Землетрясение, Стихийное бедствие.
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