Украинцы не пострадали: В МИД Украины подвели итоги землетрясения в Турции

Новости мира:Как сообщил МИД, после случившегося землетрясения в Турции, украинцев не обнаружили среди пострадавших.

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших в результате землетрясения, случившегося на востоке Турции вечером 24 января, нет.

Об этом в комментарии сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Сейчас погибших нет. Посольство сейчас активно мониторит ситуацию всеми доступными средствами, и пока информация, которая бы свидетельствовала, что там могли быть граждане Украины, отсутствует. И пострадавших также нет", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что это - предварительная информация, а посольство Украины "держит руку на пульсе".

Вместе с тем, как информирует агентство Анадолу, количество погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 22, раненых - 1030.

Как сообщалось ранее, на востоке Турции вечером 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

Ранее турецкие спасатели сообщали о 20 погибших и 1015 раненых в результате землетрясения.